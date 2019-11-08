Пограничники конфисковали автомобиль у контрабандиста, пытавшегося провезти 15 пакетов с янтарем

Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался вывезти в Польшу 15 пакетов обработанного янтаря, спрятанного в автомобиле «Citroen».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В результате углубленного осмотра автомобиля обнаружили тайник. Янтарь был спрятан в торпедо автомобиля, общий вес изъятого камня составил почти три килограмма.

«Со скрытыми драгоценностями гражданину Украины пришлось попрощаться, как, собственно, и с авто, которое служило средством незаконного перемещения камней», - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее пограничники задержали румынского контрабандиста, который спрятал в колеса машины 630 пачек сигарет.