ГБР и СБУ заподозрили, что николаевская судья могла вынести неправосудное решение – она облегчила меру пресечения одесскому оперативнику

Судья Зинаида Сухаревич (фото из архива) Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, и управление Службы безопасности Украины в Николаевской области заподозрили судью Заводского районного суда Николаева в том, что она вынесла заведомо неправосудное решение, которым смягчила подозреваемому в получении взятки меру пресечения на личное обязательство.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда.

Как исходит из постановления, уголовное производство по части 1 статьи 375 («Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, постановления») открыто в мае текущего года. Речь о том, что 21 февраля текущего года судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала меру пресечения подозреваемому в получении взятки оперативнику Киевского отдела полиции в Одессе в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 100 тысяч гривен. Но 11 апреля она облегчила ему меру пресечения на личное обязательство с возложением тех же обязанностей, которые он должен был выполнять после внесения назначенного залога.

При этом, как говорится в ходатайстве, в заседании в тот день рассматривался вопрос о продлении оперативнику сроков обязательств, поскольку он уже выплатил залог, но сторона защиты не подавала ходатайство, в котором бы просила изменить подозреваемому меру пресечения, его же и не предоставили для ознакомления прокурору по этому делу.

В связи с этим орган следствия усмотрел в действиях судьи признаки правонарушения и просил суд в рамках производства по факту возможного вынесения неправосудного решения судьей предоставить временный доступ следователям ГБР и сотрудникам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области к документам, чтобы получить заверенные копии материалов дела относительно подозреваемого оперативника полиции, файлов с аудио- и звукозаписями заседаний суда.

Напомним, как в в 2015 года прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство в отношении судьи Центрального райсуда Николаева Ивана Дирко по части 1 статьи 375 («Вынесение судьей заведомо неправосудного постановления»), по факту ареста им на 5 суток участника николаевского Евромайдана Дмитрия Беды из «Правого сектора» за нарушение Закона о проведении митингов. Дмитрий Беда был задержан 26 января 2014 года за ношение медицинской маски во время акций протеста.

Спустя три дня Апелляционный суд Николаевской области отменил арест Беды и выпустил его на свободу прямо в зале суда.

В итоге дело в отношении Ивана Дирко было закрыто, но в декабре 2016 года его снова открыли. В сентябре 2017 года судье Дирко объявили о подозрении по поручению заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

По словам самого Дирко, такие действия со стороны прокуратуры незаконны, поскольку постановление об отмене закрытия уголовного производства может быть вынесено в течение 10 дней, а не 9 месяцев, как это был в данном случае.

В январе 2018 года прокуратура Николаевской области направила в Херсонский районный суд обвинительный акт в отношении Дирко.