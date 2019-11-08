В Луцке украли один из символов города – скульптуру кликуна-глашатая

В Луцке в ночь на 7 ноября неизвестные украли один из символов города – скульптуру кликуна Зирко (глашатая).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Волынской области.

Статую украли с солнечных часов на Театральной площади. Скульптура изготовлена ​​из бронзы, ее стоимость – 25 тысяч гривен.

В прошлом году уже похищали скульптуру этого луцкого кликуна, тогда это сделали двое 15-летних подростков. Похищенного кликуна изъяли и вернули городу, воров отдали под суд. Скульптуру заново установили на площади 1 ноября.

«Планировали изготовить и установить еще ряд скульптур и разработать туристический маршрут по городу. Утром обнаружили, что скульптуру варварски вырвали вместе с креплением. Очень трудно подобрать удачные комментарии, когда уничтожают то, что создавалось долго, во что укладывалась душа и что сделано с любовью к городу», - сообщили в Луцком горсовете.

«Укринформ» уточняет, что всего в Луцке пять статуй кликунов. Глашатай Музыка поет песню «Волынь моя» и приглашает посетить концерты во Дворце культуры, а скульптура кликуна Зирко сверяла время с солнечными часами.

Ранее возле горсовета «поселился» кликун с ключом с логотипом города; возле главного корпуса Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки находится кликун, который читает книгу; а неподалеку от замка Любарта – фигура с копией изразца с давним изображением кликуна, которую нашли в начале ХХ века во время строительства.

Кликун – один из главных древних символов Луцка. В эпоху Средневековья кликун сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд. В Луцке же кликуны, кроме прочего, стояли на ночной страже в замке и «кликали» – постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов били тревогу. Именно ритуал «кликанья» обусловил появление местного названия – кликун.

Напомним, что ранее в Николаеве вандал повредил на Соборной площади форсунку фонтана.