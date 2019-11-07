Суд арестовал нардепа Дубневича с залогом в ₴90 миллионов - его взяли под стражу в зале суда

Фото с заседания суда 2 ноября Апелляционная палата Высшего антикорупционого суда в четверг, 7 ноября, избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 миллионов гривен, в виде залога в 100 миллионов гривен. Но нардеп подал на это решение апелляцию.

Апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 миллионов гривен залога.

Таким образом, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллиона гривен залога.

Народный депутат был взят под стражу в здании суда.

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.