За нардепа Дубневича внесли ₴100 миллионов залога

За подозреваемого в хищении около 90 миллионов гривен народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако его все равно этапировали в СИЗО.

Об этом заявил в комментарии УП заявил адвокат Дубневича Алексей Шевчук.

Как известно, 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 миллионов гривен, в виде залога в 100 миллионов гривен. Тогда нардеп возмутился решением суда со словами: «Где я возьму 100 миллионов?». Апелляционная палата ВАКС 7 ноября избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен.

«Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда. Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО. Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков», – рассказал адвокат.

По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС – за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.