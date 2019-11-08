Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве мужчины возле Николаевской мэрии

Геннадий Кипер с адвокатом В Николаеве в пятницу, 8 ноября, суд арестовал 18-летнего Геннадия Кипера, которого подозревают в убийстве и разбое.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 28 октября недалеко от здания мэрии нашли труп 29-летнего николаевца. У мужчины было около 60 ножевых ранений, а также травма головы. 6 ноября полиция задержала двух сирот из Львовской и Донецкой областей, 18-ти и 17-ти лет, которые учатся в одном из лицеев Николаевской области.

Прокурор Прокофьев сообщил, что в нанесении смертельных ножевых ранений подозревается 18-летний уроженец Львовщины Геннадий Кипер. Он также отметил, что Кипер уже был судим несколько раз за кражи – изначально он отделался штрафом, а позже за такое преступление его приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Из мест лишения свободы он освободился в мае этого года.

Прокурор просил суд арестовать Кипера без возможности внесения залога, поскольку есть ряд рисков: подозреваемый может скрыться от суда и следствия, влиять на второго подозреваемого или совершить другое преступление.

Подозреваемый Кипер согласился с мерой пресечения, но отказался от дачи показаний.

В итоге следственный судья Дирко удовлетворил ходатайство, избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в Николаевском следственном изоляторе.