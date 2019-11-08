Жители Николаевщины вновь доверились аферистам и потеряли более ₴70 тысяч

Жители Николаевской области вновь стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и продавцами.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в Витовское отделение полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошенников. Она рассказала, что на её мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что нужно сверить некоторые личные данные. Женщина отвечала на вопросы афериста и через некоторое время получила смс-сообщение о снятии с ее счета 17 тысяч гривен.

По схожей схеме мошенники обманули жительницу Южноукраинска. Она, доверившись телефонному собеседнику, предоставила конфиденциальную информацию по карточному счету и лишилась 38 тысяч гривен.

Жительница Заводского района, которая пыталась продать через интернет животных, натолкнулась на афериста, который сообщил, что может перечислить средства на карточный счет. Женщина согласилась, однако условием было подойти к банкомату и изменить пинкод, якобы для улучшения защиты банковского счета. Сделав все, как сказал «покупатель» женщина заметила, что с ее банковской карты начали осуществлять перевод средств на неизвестные счета. Таким образом она потеряла 16 тысяч гривен.

Следователи отделений подразделений полиции начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины стали жертвами мошенников, перечислив им на карты предоплату за товар.