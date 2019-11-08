В Вознесенске 14-летний подросток угнал семь автомобилей «Жигули» – суд поместил его под стражу

В Вознесенске полиция подозревает 14-летнего подростка в семи угонах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ученик школы выбирал автомобили преимущественно марки «ВАЗ-2101», припаркованные на дороге. Он открывал их с помощью отвертки или ножа, соединял провода и катался, пока не закончится бензин. Иногда он не справлялся с управлением и бросал автомобили в поле или на обочине.

В октябре подросток похитил два автомобиля. Тогда его разоблачили сотрудники полиции, а суд избрал парню меру пресечения в виде домашнего ареста. Оказавшись на свободе, школьник продолжил угонять авто и похитил еще пять «ВАЗов».

Подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. 7 ноября следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно»), а суд избрал меру пресечения уже в виде содержания под стражей. Все транспортные средства полицейские вернули владельцам. Проверяется причастность подростка к другим аналогичным преступлениям, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее в Николаеве с помощью камер наблюдения нашли автомобиль, который был в розыске.