Николаевские дорожники присвоили ₴3 миллиона: В СБУ рассказали, почему проводили обыски в САД и облавтодоре

В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц Службы автомобильных дорог Николаевщины и местного облавтодора на присвоении почти трех миллионов гривен, выделенных на ремонт в регионе дорог общего пользования.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, 8 ноября СБУ и полиция начали проводить обыски в здании Службы автодорог, расположенном на улице Галины Петровой, 2А в Николаеве.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в текущем году чиновники заключили соглашения с коммерческими структурами на осуществление дорожных работ на сумму 12 миллионов гривен. В актах выполненных работ должностные лица «утвердили» заведомо ложные сведения о количестве задействованной на объектах техники и рабочих. Это позволило злоумышленникам присвоить почти 3 миллиона гривен государственных средств», – говорится в сообщении.

Во время следственных действий в административных помещениях Службы автомобильных дорог, Николаевского облавтодора, в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение сделки.

В рамках уголовного производства, начатого по статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к присвоению государственных средств.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с сотрудниками и следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.

Обыски прокомментировал и глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

«Для Президента борьба с коррупцией, в том числе, в дорожном хозяйстве вопрос принципиальный! Должны понимать, для того чтобы развивать дороги Николаевщины не только на бумаге, необходимо полностью исключить из процесса коррупционную составляющую. Только при таком условии мы сможем сохранить государственные деньги и направить их на строительство новой инфраструктуры. Как я и отмечал, область ждет полное переформатирование дорожной отрасли. Обыски, которые сегодня проходят - только начало», – написал глава ОГА.

Напомним, 5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

А 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Также стоит напомнить, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО "Мостдорбуд".

А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана.

1 ноября стало известно, что Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя несколько часов он заявил, что сделал это под давлением.

После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

5 ноября Харлан отозвал свое заявление об увольнении. Но уже 7 ноября попросил отстранить его от исполнения обязанностей руководителя облавтодора на время проведения проверки.

Также, как ранее написала в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналистка Юлия Акимова, тендер на эксплуатацию дорог разыграли между собой две частные фирмы, при этом в справках о наличии техники у обеих предприятий значилась техника ДП «Николаевский облавтодор».