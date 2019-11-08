В Киеве неизвестные напали на члена аттестационной комиссии ГПУ – его ударили и забрызгали слезоточивым газом

В Киеве утром 8 ноября неизвестные напали на члена аттестационной комиссии Генеральной прокуратуры Украины Александра Леменова.

Об этом Леменов написал на своей странице в Facebook.

Двое нападавших ударили его и брызнули из газового баллончика ему в лицо.

«Сегодня в 7:45 по улице Максимовича, 2 на меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Какой-то «детский сад», бежали как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а с «запшиканными» глазами трудно бежать за нападавшими», - сообщил он.

Леменов подал заявление о случившемся в полицию, он хочет найти нападавших и их заказчиков.

Правозащитница Татьяна Печончик своей странице в Facebook сообщила, что двумя неделями ранее Леменов обнародовал угрозы от Ольги Шарий, жены одиозного пророссийского видеоблоггера Анатолия Шария.

Сама Ольга тоже ведет персональный видеоблог на политическую тематику.

«Если ты будешь писать небылицы обо мне, я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п..юлей в Киеве. И потом, как баба, можешь написать в полицию на меня», - говорилось на скриншоте из переписки Ольги Шарий и Леменова.

Активист отметил, что сейчас конкретно не связывает нападение ни с кем конкретно.

Александр Леменов является главным экспертом неправительственной организации StateWatch, которая занимается контролем расходов публичных средств, особенно в сфере обороны, а также мониторингом антикоррупционных органов и органов досудебного расследования и прокуратуры. Сейчас Александр также входит в кадровую комиссию ГПУ и занимается отбором прокуроров.

В полиции сообщили, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.