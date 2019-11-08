В Николаеве женщина во время ссоры ранила своего мужа ножом

В Николаеве 56-летняя жена во время ссоры ранила своего 57-летнего мужа кухонным ножом в грудь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации николаевца с колото-резаным ранением грудной клетки. Оказалось, что его ранила жена во время нетрезвой ссоры.

Следователи Центрального отдела полиции задержали женщину, её действия квалифицируются по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Ей грозит от пяти до восьми лет заключения.

Напомним, что ранее на Николаевщине сын затеял ссору с матерью, а потом тяжело ранил ножом своего отчима.