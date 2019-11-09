В Николаеве рецидивист, грабивший детей и подростков, из-за «закона Савченко» значительно сократил себе тюремный срок

В Николаеве Корабельный районный суд приговорил ранее судимого мужчину к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемого осудили за разбой, грабеж и мошенничество и, если приговор вступит в силу, он из-за «закона Савченко» может выйти на свободу через два года.

Об этом говорится в приговоре Корабельного районного суда.

Обвиняемый ранее был дважды судим. В 2010 году ему дали условный срок за разбой. В 2011 уголовника осудили за грабеж и незаконный оборот наркотиков, он вышел на несколько месяцев раньше из-за пересчета срока заключения по «закону Савченко». Отмечается, что подсудимый является кандидатом в мастера спорта по боевым искусствам.

В 2019 году его осудили за то, что он отбирал телефоны и планшеты у детей и подростков три года назад. 24 ноября 2016 года он вырвал планшет у 10-летнего мальчика на проспекте Корабелов. Затем в общежитии обвиняемый взял у 17-летнего парня телефон, чтобы «позвонить» и забрал себе мобильный. А на улице Новостройной 3 декабря грабитель увидел идущего ему навстречу 15-летнего подростка, избил его (парень получил ушибы и сотрясение мозга) и отобрал планшет.

Следствие указывало, что подсудимый 4 декабря украл из Витовской районной больницы телефон и 400 гривен – но суд счел, что вина мужчины в этом случае не доказана.

В итоге за три преступления подсудимого приговорили к 8 годам лишения свободы. В срок отбывания наказания ему зачислят почти три года, которые он пробыл в СИЗО (с 8 декабря 2016 по 4 ноября 2019). По «закону Савченко» этот период умножат на два, в итоге в тюрьме осужденному останется провести чуть больше двух лет. Приговор вступит в силу, если его не оспорят в апелляционном суде.

Сайт «Корабелов.Инфо» поясняет, что ранее данное дело рассматривал судья Андрей Федорченко, однако он не успел завершить этот процесс, и после окончания срока его полномочий уголовное производство с самого начала (как того требует Уголовно-процессуальный кодекс Украины) стал рассматривать судья Алексей Непша.

Напомним, что ранее в Николаеве уголовника отправили в тюрьму за то, что он избил и ограбил посетителя кафе.