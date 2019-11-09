В Луганской области от конвойных сбежал 22-летний рецидивист

В Старобельске Луганской области 8 ноября во время конвоирования сбежал ранее судимый мужчина.

Об этом сообщили отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Ранее судимый 22-летний Вадим Байдак сбежал во время конвоирования в изолятор временного содержания. На поиски злоумышленника привлекли все наряды луганских правоохранителей, ориентирование передали в другие регионы.

Байдака подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»).

Был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки. Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (статья 393 УК). Кроме того, по приказу начальника полиции области, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование подозреваемого.

Напомним, как 25 октября около 21:30 на пути следования железнодорожной стражи по маршруту «Днепр - Кривой Рог» приговорённый к пожизненному тюремному сроку Дмитрий Бевзюк напал караул с целью их обезоруживания и побега. В результате нападения погиб 21-летний военнослужащий Нацгвардии. В СМИ также сообщалось, что осужденный попросился в туалет, а потом застрелил сопровождавшего его бойца НГУ. Позже в ходе расследования выяснилось, что осужденный приобрел пистолет в СИЗО.