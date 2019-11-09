На Николаевщине мужчина избил топором собутыльника, который начал приставать к несовершеннолетней дочери их товарища

В Николаевской области мужчина топором нанес тяжкие повреждения собутыльнику, который в гостях начал приставать к несовершеннолетней девушке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

8 ноября трое мужчин отдыхали дома у одного из них и употребляли алкоголь. Утром хозяин дома ушел по делам, а гости остались, к тому же с несовершеннолетней дочерью домовладельца.

Пьяный 22-летний гость начал цепляться к девушке, а второй мужчина вступился за нее, за что и получил несколько ударов в лицо.

В ответ 55-летний мужчина взялся за топор. Он ударил пострадавшего по голове четыре раза. Тот в итоге был госпитализирован, а злоумышленника задержали следователи в порядке статьи 208 УПК Украины. Топор изъяли.

Решается вопрос о сообщении преступнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как на Николаевщине дали 7,5 лет тюрьмы мужчине, который на день рождения дочери убил двумя ударами головой собутыльника, пристававшего к его слепой сестре.