Журналист рассказал, как на канале «Прямой» работала цензура, и как заставляли агитировать за Порошенко

Журналист Евгений Киселев высказался по поводу обысков у формального собственника канала «Прямой» Владимира Макеенко и рассказал о давлении на журналистов на телеканале.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 7 ноября ГБР пришло с обыском в квартиру номинального владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко.

«Я обнаружил, что политолог Виктор Уколов, в недавнем прошлом сотрудничавший с администрацией Порошенко, причем как раз по вопросам работы со СМИ, решил использовать мое имя и доброе имя прежней телекомпании НТВ - той, в которой я когда-то работал... в совершенно определенных пропагандистских целях», – отметил журналист.

Уколов сравнил обыски у Владимира Макеенко с атакой Путин на свободу слова на телеканале НТВ. Киселев в ответ на это отметил, что прежнее руководство канала «Прямой», сформировавшее его нынешнюю неоднозначную репутацию, почти в полном составе ушло работать в медиа-холдинг, принадлежащий Виктору Медведчуку.

Касательно Макеенко Киселев сказал: «Я не готов комментировать ни обстоятельств покупки им канала, ни многочисленные слухи о том, что в действительности канал принадлежит кому-то еще».

Киселев рассказал о многочисленных нарушениях журналистских стандартов на телеканале и о том, как лично ему мешали работать главреды и высшее руководство «Прямого».

В частности, он рассказал, что во время его работы на телеканале «Прямой» ему много раз запрещали давать те или иные новости, звать на эфир тех комментаторов, которых он считал нужными, обманным путем отменяли приход в студию гостей, приглашенных Киселевым, что «все длиннее становились негласные черные списки людей, которых нельзя было показывать на «Прямом», даже в моей программе-интервью «Авторское», само название которой точно предполагало, что в ней я беседую с людьми, интересными лично мне, автору и ведущему передачи».

Также он признал, что во время президентской кампании на канале велась агитация за тогдашнего главу государства.

«Репутация «Прямого» оказалась, увы, подмоченной тем, что во время президентской, а затем и парламентской предвыборной кампании канал вел откровенную агитацию за Порошенко и против Зеленского. И хотя я продолжать свою линию гнуть, всячески стараясь в своих программах оставаться над схваткой, моя репутация тоже, увы, пострадала», – отметил Киселев.

«А сколько раз преподносили мне «сюрприз», без предупреждения включая ко мне в прямой эфир корреспондентов, которые несли всякую околесицу с места откровенно инсценированных событий! Сколько раз обрывали мне «Итоги» ради каких-то бессмысленных прямых трансляций! И сколько в итоге талантливых, совестливых журналистов ушло или было уволено с «Прямого» - рассказал журналист.

Напомним, как во время эфира «Прямого» устроили перформанс и в студию ворвались люди в масках и с оружием, что испугало гостей канала.