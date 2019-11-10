В Санкт-Петербурге из реки достали профессора, который шел топить отрезанные руки студентки-любовницы

В Санкт-Петербурге из реки достали преподавателя вуза, в рюкзаке которого нашли отрезанные женские руки.

Об этом сообщает «Сноб».

В рюкзаке у подозреваемого 1956 года рождения нашли две отчлененные женские руки и травматический пистолет. Мужчину с переохлаждением доставили в больницу, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Невские новости» утверждают, что из Мойки достали преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.

По информации телеграм-канала «112», в его квартире нашли останки женщины, голова которой была отделена от тела, а рядом лежала пила. Соколов, пишет 112, признался, что убил ее после ссоры, а затем решил избавиться от тела. Погибшая якобы была девушкой и студенткой преподавателя.

Напомним, как на Ровенщине женщина отрезала голову своему мужу и пыталась расчленить тело за постоянные издевательства и насилие.