В николаевской 79-й бригаде курсанты-первокурсники преодолели полосу испытаний и получили маруновые береты

В Николаеве на территории 79-й ОДШБр 8 ноября курсанты первого курса Военной академии факультета специалистов десантно-штурмовой войск прошли комплексное занятие по преодолению тактико-огневой психологической полосы препятствий на базе воинской части, в торжественной обстановке прочитали Клятву десантника и получили маруновый берет.

Об этом сообщатся на Facebook-странице бригады.

«Прохождение полосы препятствий имеет целью предоставить вам как можно больше понимания, что вас ждет впереди и почему вы должны учить ваших будущих подчиненных», - отметил командир военной части.

Комплексное занятие включало в себя этапы преодоления полосы препятствий, движение в условиях задымления, прохождение тоннеля - в условиях замкнутого пространства и ограниченной видимости, движение по пересеченной местности, загрузка в бронетранспортер и спешивание десанта, действия по вводным - условный «раненый», которого надо эвакуировать, внезапный «обстрел», рассредоточение, групповые упражнения на силу и выносливость.

Обязательное традиционное упражнение на слаженность действий - водная преграда - групповое переноса бревна по пояс в воде. Во время прохождения этапов полосы препятствий курсантами военнослужащие-инструкторы активно использовали средства имитации и дым, подавали вводные - «обстрел», «ранен» и другие.

После группового упражнения с бревном - время обсушиться и подготовиться к пешему маршу в расположение части. Под звуки оркестра курсанты забегают на спортивную площадку, где их ждет финальный этап - спарринг с инструкторами по рукопашному бою - чтобы выявить, сколько сил еще осталось у курсантов после прохождения десантной полосы препятствий.

На строевом плацу части курсанты говорили слова Клятвы десантника. Лучшие командиры подразделений воинской части вручается курсантам маруновые береты. Это волнующий момент, к которому молодые десантники шли очень долго, не жалея сил, в течение долгого и напряженного тренировочного дня. Присутствующие почтили память павших военнослужащих части минутой молчания и возложили цветы к подножию Мемориала Памяти.

Прохождения комплексной полосы препятствий - это третий (основной) контрольный этап подготовки курсантов-первокурсников факультета специалистов десантно-штурмовой войск, который проводится непосредственно в воинских частях. Позади - индивидуальная подготовка в стенах учебного заведения, прыжки с парашютом, занятия по огневой подготовке, пятидесятикилометрового марш, занятия по ориентированию, обязательно физическая подготовка и зачеты по общеобразовательным предметам.