Харьковский полицейский избил мужчину и отобрал его золотую цепочку

В Харькове задержали сотрудника полиции, который вместе со знакомым ночью 9 ноября избил мужчину, забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

«Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. По полученным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления», - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Ими оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли украденную сумку. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. По факту происшествия начальник ГУНП в Харьковской области назначил служебное расследование.

Напомним, как в Запорожской области полицейский решил провести незаконный обыск, чтобы украсть 79 бутылок алкоголя.