Жительница Киевщины заказала за $10 тысяч убийство любовницы своего мужа – после инсценировки преступления ее задержали

В Киевской области полиция и СБУ предотвратили заказное убийство женщины и задержали заказчицу преступления.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов.

С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти четыре тысячи долларов.

Правоохранители задержали заказчица преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более шести тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 14 пункта 11 части 2 статьи 115 («Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, как пропажа и убийство двух женщин на Киевщине оказались инсценировкой СБУ.