Жительница Киевщины заказала за $10 тысяч убийство любовницы своего мужа – после инсценировки преступления ее задержали

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2077 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1246)   

В Киевской области полиция и СБУ предотвратили заказное убийство женщины и задержали заказчицу преступления.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов.

С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти четыре тысячи долларов.

Правоохранители задержали заказчица преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более шести тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 14 пункта 11 части 2 статьи 115 («Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, как пропажа и убийство двух женщин на Киевщине оказались инсценировкой СБУ.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность