В Боливии митингующие из-за слухов похитили мэра города и с унижениями заставляли отказаться от должности

Мэр небольшого городка в Боливии подверглась нападению оппозиционных протестующих, которые таскали ее по улицам босиком, поливали красной краской и насильно остригли волосы.

Об этом сообщает BBC.

Группа антиправительственных протестующих перекрыла мост в винт, небольшом городке в провинции Кочабамба в центральной Боливии. Распространились слухи, что двух оппозиционеров убили вблизи города в стычках со сторонниками президента страны Эво Моралеса, поэтому разъяренные демонстранты ворвались в ратушу города, где находилась мэр Патрисия Арсе.

Демонстранты обвинили Арсе в попытке сорвать протесты и в смертях, о которых ходили слухи.

С криками «убийцы, убийцы» мужчины в масках протянули ее по улицам к мосту. Там они заставили ее стать на колени, насильно остригли волосы и облили красной краской. Они также заставили ее подписать заявление об отставке.

В конце концов, мэра Арсе передали полиции, которая доставила ее в местную больницу.

В ратуше демонстранты побили стекла и подожгли здание.

Позже одна смерть из тех, о которых ходили слухи, была подтверждена. 20-летний Лимберт Гусман Васкес стал третьей жертвой конфронтации - его нашли с проломленным черепом, травмами, которые могли быть вызваны взрывным устройством.

Конфронтация в Боливии началась в ночь после презитдентських выборов 20 октября, когда подсчет результатов по непонятной причине приостановили на 24 часа. Потом объявили результаты выборов: Эво Моралес получил на них 47%, а лидер оппозиции - историк и експрезидент Карлос Меса - 36,5%.

Согласно законодательству, преимущества в 10% в первом туре было достаточно для объявления Эво Моралеса президентом. Однако остановка подсчета голосов вызвала подозрения среди сторонников Карлоса Мессы в том, что результаты сфальсифицировали, чтобы позволить Эво Моралесу, который находится у власти с 2006 года, оставаться у власти еще пять лет. Наблюдатели за выборами от Организации американских государств выразили свою обеспокоенность, и сейчас проводят аудит выборов. Однако Карлос Меса отклонил аудит, аргументируя это тем, что он был согласован без участия его и его партии.

Напомним, как жители города Лас Маргаритас в Мексике привязали к пикапу мэра Хорхе Луиса Эскандона и протащили его по улицам, потому что он не выполнил свои обещания, в том числе – по восстановлению дорог.