«Ел, немного продавал. Хотелось бы больше»: В Днепре задержали парня, который вдохновился сериалом и наладил производство наркотиков

В Днепре полицейские обнаружили в квартире метамфетамин и марихуану на общую сумму около одного миллиона гривен – производство наладил парень, который пояснил, что решился на это после просмотра телесериала.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
22-летний парень в съемной квартире в жилом массиве Тополь наладил изготовление и фасовку различных наркотических веществ. По его словам, в дальнейшем он через месседжер подыскивал клиентов и путем закладок сбывал наркотики на территории города и области. Все инструкции по изготовлению наркотических веществ находил в интернете. Идеей быстрого обогащения увлекся через телесериал.
Полицейская: Как вам это пришло в голову?
Задержанный: Не знаю, при просмотре сериала, наверное.
П.: Что дальше делали с наркотиками?
З.: Ел. Немного продал, – сказал задержанный.
П.: Сколько зарабатывали в день?
З.: Хотелось бы больше.
П.: Навскидку скажите.
З.: Две-три тысячи гривен.
Напомним, как в Европе задержали сбежавшего соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога.