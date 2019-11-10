«Ел, немного продавал. Хотелось бы больше»: В Днепре задержали парня, который вдохновился сериалом и наладил производство наркотиков

В Днепре полицейские обнаружили в квартире метамфетамин и марихуану на общую сумму около одного миллиона гривен – производство наладил парень, который пояснил, что решился на это после просмотра телесериала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

22-летний парень в съемной квартире в жилом массиве Тополь наладил изготовление и фасовку различных наркотических веществ. По его словам, в дальнейшем он через месседжер подыскивал клиентов и путем закладок сбывал наркотики на территории города и области. Все инструкции по изготовлению наркотических веществ находил в интернете. Идеей быстрого обогащения увлекся через телесериал.

Полицейская: Как вам это пришло в голову? Задержанный: Не знаю, при просмотре сериала, наверное. П.: Что дальше делали с наркотиками? З.: Ел. Немного продал, – сказал задержанный. П.: Сколько зарабатывали в день? З.: Хотелось бы больше. П.: Навскидку скажите. З.: Две-три тысячи гривен.

Напомним, как в Европе задержали сбежавшего соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога.