«Воры в законе и мошенники пытались выдать себя за политических беженцев», - замглавы Миграционной службы Украины

Некоторые «политические беженцы», которые хотят попасть в Украину, на самом деле являются преступниками.

Об этом рассказала первая заместительница председателя Государственной миграционной службы Наталья Науменко, сообщает «Цензор.НЕТ».

Выдачу этих людей требует другая страна, они находятся под патронатом Минюста или Генпрокуратуры и при этом обращаются за статусом беженца.

- Эти люди пытаются говорить, что дела, которые возбуждены против них на родине, политически мотивированные. Это очень сложные дела – по 5-7 томов. Надо разбираться в законодательстве страны происхождения, а затем переводить на наше законодательство. Надо знать международное законодательство, нормы и стандарты. Мы стараемся привлекать к этому процессу экспертов ООН. Но реально очень трудно разобраться – где человека действительно преследуют, а где перед нами вор, который выдает себя за преследуемое лицо. У нас были заявления от воров в законе, от педофилов, от мошенников, от лиц, которые организовывали финансовые пирамиды. Все они просили убежище в Украине или в каком-либо из европейских государств. То есть массив очень сложный, - говорит Науменко.

Она отмечает, что после привлечения специалистов Службы безопасности или прокуратуры очень часто оказывается, что все не совсем так, как рассказывают беженцы.

- Очень много людей, которые создали оппозиционные движения сопротивления в своих странах происхождения только после того, как их финансовые пирамиды были разрушены и за них всерьез взялись местные правоохранительные органы, - говорит она.

Напомним, что ранее чеченец Мовла Тимаров попросил политического убежища в Украине. Тимаров с 2007 года в Чечне обвиняется в уголовном преступлении, связанном со сбытом наркотиков. В 2012 году Грозненский районный суд Чечни заочно арестовал Тимарова и его объявили в розыск Интерпола.

Позже его задержали в Украине, поместили в Николаевское СИЗО и готовили к экстрадиции в РФ, но через время его под предлогом якобы помощи добровольцам на Донбассе и при содействии тогдашних губернатора Николаевщины Алексея Савченко и прокурора области Тараса Дунаса выпустили из изолятора и отказались передавать России.