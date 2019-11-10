Во Франции океан вынес на берег упаковки с кокаином – всего нашли 150 килограммов

Третью неделю подряд на атлантическом побережье Франции полиция и местные жители находят упаковки с белым порошком, который, судя по анализу в лабораториях полиции, является первосортным кокаином.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Le Parisien».

Уже обнаружено 150 килограммов опасного наркотика. Предполагается, что судно наркокурьеров, которое могло перевозить эти наркотики из района Латинской Америки, попало в шторм и затонуло, а упаковки с кокаином оказались в воде. У представителей таможни иное мнение: они считают, что наркотики сбросили в воду намеренно с расчетом на то, что около побережья их подберут с воды сообщники наркодилеров.

Сейчас атлантическое побережье Франции активно патрулируется полицией с применением вертолетов.

Напомним, что ранее возле берегов Колумбии перевернулась лодка наркодилеров и им пришлось дрейфовать на тонне кокаина.