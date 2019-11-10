Жительнице Миргорода около года писал любовные письма мужчина, а при встрече украл её банковскую карту

В Миргороде мужчина почти год переписывался с 45-летней местной жительницей, чтобы при встрече украсть с её банковской карты деньги.

Об этом сообщают в Миргородском отделе полиции.

Полиция выяснила, что 50-летний злоумышленник, почти год переписывался с будущей «жертвой». Они познакомились через газету объявлений.

Через несколько дней после долгожданной встречи с «любимым», который якобы вернулся с заработков, женщина обнаружила недостачу банковской карты. Однако факт ее кражи осознала только тогда, когда получила ряд банковских сообщений о снятии средств. Вместе с деньгами исчез и мужчина.

Во время досудебного расследования детективы Миргорода установили личность вора и место его нахождения. Выяснилось, что суд Ровенской области принял мужчину под стражу за преступления, совершенные по аналогичной схеме: «знакомство - встреча - кража - исчезновение в неизвестном направлении». Если вина злоумышленника докажут в суде, ему грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины вновь доверились аферистам и потеряли более ₴70 тысяч.