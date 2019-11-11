В Одессе депутат облсовета и его отец-священник избили прихожанина ПЦУ

В Одессе депутат Одесского областного от ОПЗЖ Роман Сеник совета вместе с братом и отцом-священником избили прихожанина собора Рождества Христова Православной церкви Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Одесской епархии ПЦУ.

Согласно сообщению, 10 ноября зафиксирован факт попытки физического давления на верующих Одесской епархии в кафедральном соборе Рождества Христова.

В епархии заявили, что депутат Роман Сеник, его брат Иван и отец Виталия, который ранее был священником в этом соборе, втроем жестоко избили одного из прихожан, о чем заявлено в органы Национальной полиции.

В епархии подчеркивают, что Виталию Сеннику, который ранее был настоятелем указанного храма, расположенного в центре города, 9 месяцев тому назад запретили в нем богослужение. В то же время, как отмечается в заявлении, бывший настоятель храма и его семья «терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства» против духовенства и верующих ПЦУ.

«Более того, не имея никаких документов, данные лица силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства», - заявили в епархии.

Напомним, что ранее Одесская епархия ПЦУ заявила, что сторонники Филарета попытались захватить храм и Епархиальное управление Одесской епархии.