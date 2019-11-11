Сторонники Филарета пытались прорваться в здание суда в Киеве – от них забаррикадировались стульями

Сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве.

Об сообщает LB.ua.

Они с криками «Мы требуем правосудия» разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви.

Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

Через некоторое время ситуацию удалось взять под контроль. По словам прихожан, был задержан один из священников ликвидируемой УПЦ КП.

Как известно, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

При этом в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле был подписан Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.

20 июня «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от Томоса об автокефалии. Также Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.

29 июля Минюст начал процесс ликвидации УПЦ КП и лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП. Основание – решение ликвидационной комиссии ПЦУ.

31 июля Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата.

После чего патриарх Филарет обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих УПЦ КП и заявлением о захвате со стороны УПЦ.