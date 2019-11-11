ГБР пришло с обысками в Госрезерв из-за накопления просроченной продукции – подозревают ₴60,5 миллионов убытков

ГБР в понедельник, 11 ноября, проводит обыски и изъятие документов в Государственном агентстве резерва Украины и на одном из складов ведомства.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко.

«Причина - обнаружили просроченную продукцию на складах. По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен», – сообщила она.

Следователями Центрального аппарата ГБР, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам Украины.

Санкция статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Отметим, что объектами хранения Госрезерва являются 70 наименований стратегического резерва (продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары и сырье) и 3800 наименований мобилизационного резерва.

Напомним, как журналисты сообщали, что близкие родственники уже бывшего главы Госрезерва Вадима Мосийчука, за время его пребывания на должности, открыли мини-отель и стали владельцами элитной квартиры на Печерске. Мосийчук утверждает, что не знает о квартире, а отелем занимается только его жена.