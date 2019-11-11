На Днепропетровщине налоговики помогли табачной фабрике уклониться от уплаты ₴1,6 миллионов акциза, – СБУ

В Днепропетровской области СБУ разоблачила налоговиков, которые способствовали уклонению от уплаты акцизного налога табачной фабрикой более чем 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент фабрики разработал механизм уклонения от уплаты налогов через изготовления неучтенной продукции. «Прикрывали» сделку должностные лица государственной налоговой службы.

Во время обысков по местам производства и хранения «левой» продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака и оригиналы первичной финансово-хозяйственной документации.

Следственные действия также провели в помещениях налоговой и фискальной служб Днепропетровщины. Выявлено документальные материалы и носители информации, которые будут приобщены к материалам дела в качестве доказательств.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно ГБР и налоговой милицией ГФС в Киеве.

Напомним, как Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака. А 4 октября Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты.

8 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине.