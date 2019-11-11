В Киеве мужчина жестоко избил свою мать и отчима

В Киеве вечером 10 ноября мужчина сильно избил свою мать и отчима.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные. Оперативный дежурный немедленно направил по адресу следственно-оперативную группу районного управления полиции и врачей.

«Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали», – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они предоставляют показания следователям.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15 частью 2 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

Волонтер Татьяна Грубенюк в Facebook сообщила, что речь идет о ветеране АТО, военослужащем 90-го батальона Игоре Панове, позывной «Хан», и его жене Оксане Кавецкой.

Напомним, как на Киевщине отчим облил пасынка спиртом и поджег, чтобы проучить за курение.