В Николаеве патрульные задержали трех мужчин, которые незаконно срубили около 10 деревьев

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники патрульной полиции задержали трех человек, которые незаконно спилили около десяти деревьев между селом Галициново и микрорайоном Балабановка.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вызов дежурным поступил около 15:00. По прибытию на место инспекторы обнаружили автомобиль ГАЗ с прицепом, в который были нагружены свежеспиленные стволы деревьев. Также рядом находились трое мужчин, у которых при себе были бензопилы и топоры.

Патрульные задержали мужчин и вызвали на место следственно-оперативную группа Витовского отделения полиции. По факту следователями возбуждено уголовное производство по ст. 246 («Незаконная вырубка леса») УК.

Напомним, как в Николаевской области, возле села Ивановка Арбузинского района задержали двух мужчин возрастом 20 и 32 года, которые незаконно спиливали деревья в полезащитной лесополосе.