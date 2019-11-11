Военная прокуратура открыла уголовное дело на чиновников Минобороны из-за закупки средств связи

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство из-за возможной халатности чиновников Минобороны с целью получения неправомерной выгоды при закупке средств связи для армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По версии следствия, работники Министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетной договора) на общую сумму более 173 миллиона гривен.

«Указанные действия являются нарушением требований Закона Украины «О государственном оборонном заказе» и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров», – подчеркнули в ГПУ.

Уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекс Украины передали на досудебное расследование детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, как ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение военной прокуратуре Центрального региона на получение от СНБО протоколов и решений по формированию потребности средств радиосвязи иностранного производства, проведению их испытаний, стоимости и формированию цены закупки радиостанций.

В частности, речь идет о закупке радиостанций турецкого производства «Aselsan», которую в 2017 году предпочли украинские чиновники вместо израильского производителя «Elbit Systems».

В прошлом году издание «Новое время» опубликовало статью, в которой говорилось, что согласно журналистскому расследованию, чиновники Минобороны организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 миллионов долларов, хотя эти станции не прошли испытания и не помещаются в танках Т-64В, для которых были приобретены.