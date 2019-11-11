Застреленный адвокат, защищавший подозреваемого в деле об убийстве депутата Госдумы, первый открыл стрельбу из пистолета

Адвокат Святослав Пархоменко, руководитель ОО «Радомышльские охотники», которого застрелили в Житомирской области, стрелял первым и из незарегистрированного пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как известно, 10 ноября в Житомирской области во время конфликта на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Предварительно установлено, что трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничье союз. В лесном квартале неподалеку села Царевка они заметили группу мужчин, которых заподозрили в браконьерстве.

«Во время проверки документов о наличии разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт. Во время дальнейшей споры руководитель ОО «Радомышльские охотники» [Пархоменко, - ПН] совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья», – говорится в сообщении.

После этого Пархоменко погиб, а 52-охотника госпитализировали в реанимацию.

«Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав все обстоятельства. Также было изъято все имеющиеся у участников конфликта оружие, в том числе незарегистрированный пистолет «Browning» и охотничье ружье, из которых были произведены выстрелы, а также их транспортные средства», - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирщины Дмитрий Гаращенко.

Как известно, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля «Премьер-Палас» в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Вороненков ранее вместе с Пономаревым дал украинским следователям показания в деле о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов – агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова является подконтрольный ФСБ «вор в законе».

В начале 2019 года в Российской Федерации полиция задержала двоих из троих подозреваемых в похищении в Москве украинского криминального авторитета Юрия Василенко, причастного к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера организации боевиков «Оплот» Евгения Жилина.

25 октября произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления сожженным. По информации СМИ, неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам. Один из участников стрельбы, пытаясь скрыться от полицейских, подорвал себя гранатой. Позже появилась информация, что участники перестрелки в Харькове были главарями ОПГ «Оплот» и фигурировали в деле об убийстве российского депутата Вороненкова.