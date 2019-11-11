Суд арестовал николаевского генерала Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов – он может выйти под залог в ₴76 миллионов

Печерский районный суд Киева в понедельник, 11 ноября, избрал меру пресечения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, одному из подозреваемых в закупке Минобороны некачественных бронежилетов.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник Министра обороны Юрий Бирюков.

Суд избрал Марченко в меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 76 миллионов гривен.

Ранее он заявил, что считает обвинения в свой адрес и в адрес своих коллег абсурдными, пишет Цензор.НЕТ.

«Знаете, у меня слов нет, - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. – Нас не слушают, не слышат. У меня такое ощущение, что им сказали: «Соберите хоть что-нибудь, мы вас поддержим, и суд примет решение». Просто до абсурда доходят некоторые вещи. Мне просто противно, просто противно… Чтобы выбрать нам меру пресечения – всем пяти участникам в дело «вшивают» мои служебные обязанности. То есть, они даже не разбираются, что кто-то из этих людей по функционалу занимается питанием, кто-то из них занимается сугубо разработкой, а к приему и контролю ни малейшего отношения не имеет. Они в этом не разбираются – считают, что мы преступная группировка, которая поспособствовала закупке этих бронежилетов».

Перед судом проходил митинг в поддержку Марченко.

Фото: Facebook

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны, в том числе и Марченко.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр, – ПН). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.