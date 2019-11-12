Марупольский патрульный задержал и обезоружил пьяного мужчину, который стрелял по прохожим

В Мариуполе патрульный роты ТОР Андрей Высоцкий задержал пьяного мужчину, который начал стрелять по людям.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Происшествие случилось вечером на улице Олимпийской. Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг мужчина достал пистолет и начал хаотично стрелять из него по прохожим.

Патрульный сразу вызвал коллег, которые были на смене. Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя. Как только мужчину удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал приезда полицейских. Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанного передали следователям.

Отмечается, что патрульный во время происшествия был не на службе, у него был выходной.