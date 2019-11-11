Экс-чиновник «Укрзалізниці» при сдаче в аренду помещений предприятия похитил 50 миллионов гривен, – СБУ

СБУ разоблачила бывшего чиновника «Укрзалізниці» на хищении более 50 миллионов гривен общества при передаче имущества в аренду.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из региональных филиалов «Укрзалізниці» инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостинице «Экспресс» в Шевченковском районе Киева.

Действия экс-руководителя филиала привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности бывшего чиновника.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и части 2 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины, бывшему чиновнику объявлено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие. Разоблачение проводилось совместно с ГСУ НПУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

По данным «Украинской правды», речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году. Кривопишин возглавлял филиал «Укрзалізниці» почти 13 лет с 2002 по 2015 год (кроме июня 2005 года - января 2006 года).

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.

2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственных средств в размере 100 миллионов гривен, в виде залога в 100 миллионов гривен. Тогда нардеп возмутился решением суда со словами: «Где я возьму 100 миллионов?». Апелляционная палата ВАКС 7 ноября избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен. Еще до апелляции за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога, и 8 ноября он вышел из следственного изолятора.