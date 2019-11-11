Суд отправил в СИЗО жителя Нового Буга, который вступился за дочь приятеля, и побил голову собутыльника топором

Суд отправил под арест жителя Нового Буга, который в ходе конфликта побил топором голову знакомого.

Об этом сообщили в Баштанской местной прокуратуре Николаевской области.

Как известно, 8 ноября трое мужчин отдыхали дома у одного из них и употребляли алкоголь. Утром хозяин дома ушел по делам, а гости остались, к тому же с несовершеннолетней дочерью домовладельца. Пьяный 22-летний гость начал цепляться к девушке, а второй мужчина вступился за нее, за что и получил несколько ударов в лицо. В ответ 55-летний мужчина взялся за топор и нанес четыре удара по голове.

11 ноября следственный судья Новобугского районного суда рассмотрел ходатайство следователя и избрал 55-летнему жителю Нового Буга меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на Николаевщине дали 7,5 лет тюрьмы мужчине, который на день рождения дочери убил двумя ударами головой собутыльника, пристававшего к его слепой сестре.