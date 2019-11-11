На Николаевщине 14-летняя девочка заявила, что её изнасиловал мужчина – пострадавшей сделали аборт

В Арбузинском районе Николаевщины 14-летняя девочка заявила, что её изнасиловал 27-летний знакомый.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О преступлении в полицию заявила мать школьницы. Женщина рассказала полицейским, что в сентябре знакомый ее дочери, когда в доме не было других взрослых, применил к девочке физическую силу и изнасиловал ее.

«О том, что произошло, несовершеннолетняя никому не сказала. Только в связи с ухудшением самочувствия девочки родные узнали от врачей, что она беременна. По решению матери пострадавшей сделали искусственное прерывание беременности», - сообщили в полиции.

Ранее семья на соответствующем учете не состояла. Злоумышленника, жителя соседнего села, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, доставили в Арбузинский отдел полиции. Сейчас с ним общаются следователи. Решается вопрос о задержании мужчины. Начато уголовное производство по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование несовершеннолетней»). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 13-летняя девочка забеременела после связи со своим отчимом.