На Николаевщине задержали гражданина Молдовы, которого два года разыскивала киевская полиция

В Кривоозерском районе Николаевщины 9 ноября полиция задержала гражданина Молдовы, которого киевская полиция два года разыскивала за незаконное хранение наркотиков и оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция патрулировала автодорогу М-05 «Киев – Одесса», когда их внимание привлек нетрезвый мужчина, который пешком шел вдоль проезжей части и нарушил правила дорожного движения, пересекая дорогу в неположенном месте.

Во время общения полицейские установили, что у мужчины нет никаких документов. А в ходе дальнейшего выяснения обстоятельств оказалось, что правонарушитель является гражданином Молдовы и находится в розыске столичной полиции за незаконное хранение наркотиков и оружия.

У злоумышленника во время осмотра в рюкзаке нашли охотничий нож, по данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное хранение оружия»). Мужчину полицейские передали инициаторам розыска, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция задержала только вышедшего из колонии гражданина Грузии, чтобы депортировать его на родину.