«Я не буду молчать», - директор ГБР о расследовании причастности Порошенко к инциденту в Керченском проливе

В Государственном бюро расследований хотят выяснить, специально ли экс-руководство Украины направило моряков в Керченский пролив, осознавая последствия.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба у себя в Telegram-канале.

«Мы выясняем, умышленно руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения», - написал Труба.

При этом Труба объясняет, что начал говорить об этом вслух из-за «грязной информационной войны», которую проводит экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Я еще молчал по поводу спектакля в эфире телеканала «Прямой», когда кто-то решил поставить фантастическую сценку о давлении на свободу слова в Украине. Уважаемые сценаристы, мы никогда не проводили ни обысков, ни других следственных действий на телеканале «Прямой». Однако это не помешало вам поставить «экшн» в стиле посредственных сериалов. У нас даже оперативных подразделений нет, а следователи ГБР приходящие на обыски в гражданском, с постановлениями суда и, конечно, без оружия», - написал Роман Труба.

Также директор ГБР отметил, что не будет молчать в ситуации, когда жертвами инсинуаций могут стать моряки и пригласил Порошенко на допрос.

«Но я не буду молчать, когда 5 канал в качестве приманки выбрал моряков. Печально, что пятый президент приносит на алтарь своей войны спокойствие людей, которые девять месяцев провели в плену. (…) Порошенко может присоединиться к следственным действиям - приглашаю его на допросы. И он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет», - добавил глава ГБР.

Стоит отметить, что несколько членов захваченного экипажа были сотрудниками Службы безопасности Украины. Их также обменяли.

Напомним, во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства во время событий в Керченском проливе, когда российскими силовиками был захвачен корабль с украинскими моряками.