В Черниговской области задержали мужчин, убивших краснокнижного лося

В Новгород-Северском полицейские задержали охотников, которые убили краснокнижного лося.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В субботу, 9 ноября, полицейские остановили автомобиль с четырьмя мужчинами. Во время осмотра машины правоохранители обнаружили около ста килограммов расфасованного в мешки мяса животного.

Специалисты Новгород-Северской районной государственной больницы ветеринарной медицины подтвердили, что изъятое мясо, вероятно, лосиное. Животное на момент гибели достигло двухлетнего возраста.

Кроме мешков с мясом, полиция обнаружила в автомобиле четыре зарегистрированные охотничьи ружья с патронами, топоры и ножи, два рюкзака с остатками мяса и костей. Все это правоохранители изъяли, УАЗ браконьеров доставили в Новгород-Северский отдел полиции.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины («Незаконная охота»), что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

На следующий день в полицию сообщили о еще одном убитом лосе. На этот раз тушу животного весом около 400 килограмм обнаружили в лесу на Бахмаччине. По данному факту незаконной охоты также открыто уголовное производство. Правоохранители работают над установлением причастных лиц.

Напомним, в охотничьих угодьях Бугского лесхоза Львовской области егерь нашел жестоко убитую беременную лосиху. Ранее на Закарпатье VIP-браконьеры постреляли молодняк благородного оленя.