НАБУ сообщило о подозрении экс-гендиректору «Укроборонпрома» Букину – он не задекларировал «Range Rover» жены и две квартиры

Во вторник, 12 ноября, детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром» о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Уголовное производство открыто по статье 366-1 («Внесение недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления») Уголовного Кодекса Украины.

Следствие установило, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 миллионов гривен) и автомобили («Range Rover») стоимостью 10 миллионов гривен, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

В то же время, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что о подозрении сообщили Павлу Букину.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин за несколько недель до увольнения переписал устав оборонного гиганта «Укрспецэкспорт», практически выведя его из-под контроля Госконцерна.

Отметим, что согласно СМИ Букин фигурировал в скандале связанным с Гладковским о хищении средств на «Укроборонпроме».