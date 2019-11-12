«Вы сгорите вместе со мной»: В Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов

В ночь на вторник, 12 ноября, в Киеве по адресу улица Попудренко, 9а мужчина поджег себя в зале игровых автоматов.

Об этом сообщает Информатор.

Около 04:30 мужчина зашел в зал игровых автоматов «Лото Золото» и со словами «Сейчас вы сгорите вместе со мной», облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Безумца сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Он получил несерьезные ожоги, его госпитализировали.

Пострадавший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был лишь администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняют.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине двое в балаклавах ударили кассира и подожгли зал игровых автоматов.