Суд избрал меру пресечения экс-командиру батальона 79-бригады, которого тоже подозревают в закупке бракованных бронежилетов

Печерский районный суд Киева во вторник, 12 ноября, избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в закупке некачественных бронежилетов для Министерства обороны - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Прокурор Генпрокуратуры ходатайствовал об избрании Почтаренко меры пресечения в виде содержания под стражей. Сторона защиты, в свою очередь, заявила отводы прокурору, а также судье, но им отказали.

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны, в том числе и Марченко. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал его с залогом в размере 76 миллионов гривен.

Напомним, что по версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр, – ПН). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.