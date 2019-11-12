Китаец ворвался в детский сад и облил людей раствором щелочи – пострадал 51 ребенок

В городе Кайюань южной китайской провинции Юньнань в результате нападения на детский сад пострадали 51 ребенок и трое взрослых.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения полиции, молодой человек, разрезав проволочное ограждение детского учреждения, проник на его территорию, вошел в помещение и раствором каустической соды облил детей и трех воспитателей.

В результате легкие ожоги получили 48 человек, ожоги средней тяжести – четыре человека, еще два человека пострадали серьезно. Вместе с тем, жизнь пострадавших не находится под угрозой.

Полиции удалось быстро установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель по фамилии Кун. Мотивом поступка он назвал ненависть к обществу, которая сформировалась из-за отсутствия внимания к нему со стороны матери в детские годы, тяжелого нынешнего семейного положения и неурядиц на работе. Все это побудило его «отомстить» людям.

Напомним, что ранее в России вооруженный мужчина с «голосами в голове» зашел в детский сад и убил мальчика.