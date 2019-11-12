В харьковском метро полицейский открыл стрельбу по коллегам – у него нашли наркотики

В Харькове ночью 12 ноября сотрудник полиции во время службы открыл стрельбу по своим коллегам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Предварительно установлено, что находясь в наряде на станции метро «Научная», полицейский около 02:00 якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег.

После задержания во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Его действия квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 348 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, как в США сотрудница полиции перепутала этажи в доме и застрелила мужчину, приняв его за преступника в своей квартире.