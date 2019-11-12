Мошенники «меняли» николаевским пенсионерам деньги на бумагу и сувенирные евро – всего украли около 48 тысяч гривен

В Николаеве мошенники предлагали пенсионерам обновлять старые купюры на новые, забирали деньги и отдавали конверты с бумагой и сувенирными евро.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

11 ноября в полицию поступило два сообщения от жителей областного центра о том, что неизвестные им женщины путем обмана украли у них деньги.

76-летняя жительница Центрального района рассказала, что днем ​​к ней домой пришли две женщины неславянской внешности. Они предложили пенсионерке обменять старые денежные купюры на новые. Около 27 тысяч гривен потерпевшая отдала злоумышленницам, а взамен получила конверт, как оказалось позже, с нарезанной бумагой.

Аналогичный случай произошел с 80-летним жителем Корабельного района. К мужчине пришла «работница финансового учреждения». Мошенница ввела в заблуждение пенсионера и «обменяла» его 21 тысячу гривен на бумажный сверток, наполненный сувенирными евро.

По указанным фактам следственными отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 и 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

«Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлениям лиц, и призывают граждан не поддаваться на такие провокации аферистов. Сейчас обмен денег в стране не производится, поэтому будьте внимательны и осторожны», - добавили в сообщении.

Напомним, жители Николаевской области вновь стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и продавцами.