После задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть ₴8 миллиардов долгов

Владелец агрохолдинга «Укрлендфарминг» и собственник обанкротившегося «VAB Банка» Олег Бахматюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому в связи с задержанием его сотрудников и обысками. Бахматюк просит президента вмешаться в ситуацию и заявляет о политических мотивах в действиях Генпрокуратуры и НАБУ.

Заявление Бахматюка опубликовали на сайте компании, сообщает «Думская».

По словам Бахматюка, НАБУ открыло производство еще в 2017 году и вело его почти три года, так и не предъявив обвинение. Расследовалось использование банком выделенных 1,2 миллиарда гривен рефинансирования. В 2019 году дело и вовсе закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

«С приходом генпрокурора Рябошапки, который, как известно, является другом главы НАБУ Артема Сытника, и считает, что в основу работы прокуратуры должна лечь социология, дело было незаконно возобновлено (был нарушен закон «Маски-шоу стоп», который запрещает до бесконечности открывать одни и те же дела различными силовыми ведомствами). И вот через месяц НАБУ делает громкие задержания и обыски. И при этом представители НАБУ молчат о прямом конфликте интересов между Артемом Сытником и фигурантами дела», — заявляет Бахматюк.

Также бизнесмен заявляет, что два года назад предложил Фонду гарантирования вкладов и НБУ отдать 8 миллиардов долгов. В то же время государство в лице Национального банка и НАБУ два года отказывается от таких переговоров.

В комментарии «Интерфакс-Украина» Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса. Он также заявил, что проводит переговоры на Ближнем Востоке, после чего вернется в Украину.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и лиц, которые им способствовали по подозрению в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 миллиарда гривен.

Как известно, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.