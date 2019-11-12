Николаевские патрульные задержали пьяного мужчину, который продавал прохожим гранату

В Николаеве во вторник, 12 ноября, патрульные задержали мужчину, который предлагал прохожим купить у него корпус ручной гранаты.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Около 12:00 в полицию позвонил взволнованный гражданин и сообщил, что на Привокзальной площади неизвестный нетрезвый мужчина предлагал ему купить гранату, внешне похожую на боевую.

Прибыв на место, патрульные опросили очевидцев и, получив исчерпывающие приметы вероятного правонарушителя, начали отрабатывать прилегающую территорию. За несколько минут инспекторы заметили мужчину похожего по описанию.

Учитывая, что неизвестный находился возле скопления людей, чтобы не подвергать граждан на возможную опасность, патрульные подождали, пока мужчина отойдет на безопасное расстояние. Как только гражданин отошел, полицейские решили немедленно его задержать.

В последний момент мужчина, увидев инспекторов, вытянул руку из кармана и бросил на проезжую часть предмет, похожий на корпус от ручной гранаты. Патрульные задержали неизвестного и, эвакуировав прохожих на безопасное расстояние, обеспечили охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы и взрывотехников. Последние подтвердили, что это корпус от боевой гранаты, но без запала.

29-летнего задержанного передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, как на территории рынка «Колос» полиция задержала николаевца, который продавал пистолет и патроны за четыре тысячи гривен.