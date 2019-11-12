На Николаевщине парень угнал «Жигули», чтобы поехать к девушке – в итоге он разбил машину

В Березанском районе Николаевщины 20-летний разнорабочий угнал «ВАЗ-2107», не справился с управлением и разбил автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию Березанского района 11 ноября обратился 47-летний местный житель с заявлением об исчезновении его автомобиля. Полиция выяснила, что к угону причастен 20-летний житель Винницкой области. Парень приехал на Николаевщину работать на фирме и по договоренности питался у владельца «ВАЗа» вместе с другими работниками. Там он и заметил авто.

Чтобы поехать к девушке в Одесскую область, нетрезвый злоумышленник угнал автомобиль. В дорогу с собой пригласил товарища. Уже на территории Одесской области водитель перевернулся на автомобиле и бросил его.

Парни вернулись в Николаевскую область, где угонщика уже ждали правоохранители. За содеянное ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее в Вознесенске 14-летний подросток угнал семь автомобилей «Жигули».