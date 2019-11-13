В Польше в холодильной камере обнаружили тела двух украинцев – полиция проводит расследование

В польской Раве Мазовецкой прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух граждан Украины, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на издание «Wyborcza.pI».

По словам представительницы полиции Агаты Кравчик, в воскресенье, 10 ноября дежурный офицер получил сообщение о том, что на фруктовом складе в Садковице были найдены трупы двух мужчин.

Информацию предоставил владелец хранилища, который нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

Погибшие жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере – помещении с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия, были допрошены свидетели, а также сообщено в посольство Украины.

Напомним, что ранее владелица польского предприятия вывезла украинца, потерявшего сознание, умирать в лес.